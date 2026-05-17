Reggio, contratti a termine: Confcommercio e sindacati rinnovano l’accordo per il 2026

Anche per il 2026 è operativo l’Accordo territoriale sul tempo determinato, sottoscritto da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil della provincia di Reggio Calabria, in attuazione delle previsioni del Contratto Collettivo Terziario, Distribuzione e Servizi.

Fino al 30 settembre sarà attiva la finestra temporale che consente alle imprese del terziario di attivare contratti a termine in regime di flessibilità regolata, funzionale alla gestione dei picchi di attività connessi alla stagionalità, in particolare nei contesti a maggiore vocazione turistica.

Uno strumento di contrattazione di secondo livello

L’intesa si configura come uno strumento di contrattazione di secondo livello, espressione della piena rappresentatività delle parti sociali, che interviene in modo puntuale sulla disciplina del lavoro a termine, ampliando gli spazi di utilizzo consentiti dal quadro normativo. In tale ambito, la flessibilità è ricondotta entro un perimetro definito e condiviso, in grado di garantire certezza applicativa, sostenibilità organizzativa e tutela sostanziale dei lavoratori.

Il testo è il risultato del confronto tra Confcommercio Reggio Calabria, rappresentata dal presidente Lorenzo Labate e dal direttore Fabio Giubilo, e le Organizzazioni Sindacali rappresentate dai segretari provinciali di Filcams CGIL, Valerio Romano, Fisascat CISL, Annarosa Marrapodi, UILTuCS UIL e Sabrina De Stefano, nonché del dialogo con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria, presieduto da Flaviana Tuzzo.

La disciplina trova applicazione nelle imprese del commercio operanti in molti comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria e nei diversi comparti del terziario, dalla distribuzione al commercio internazionale fino ai servizi collegati.

Leggi anche

Le parole di Fabio Giubilo