Primo tempo: parità tra Nissa e Reggina. Grande occasione per Mungo

Si chiude con il risultato di 0-0 una prima frazione di gioco vissuta a sprazzi tra le due squadre. Meglio la Nissa nella primissima parte e buona occasione per De Felice, conclusione ben parata da Lagonigro. Poi è cresciuta la Reggina che oltre al possesso ha creato la migliore occasione dell’incontro con Mungo che, ben servito da Ragusa, solo davanti alla porta, colpisce in pieno un avversario. C’era un fallo da rosso commesso da Rotulo su Giuliodori, punito con un giallo dal direttore di gara. Il risultato di parità eventualmente anche dopo i tempi supplementari, premierebbe la Nissa, meglio piazzata nella classifica finale. Assenti gli ultras, praticamente vuoto il settore ospiti. Vedi foto sottostante.