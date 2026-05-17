Domotek Volley: serata memorabile. Le foto della festa al PalaCalafiore

Esplode la festa sugli spalti e sul parquet, tra cori, applausi e grande emozione

Serata storica e indimenticabile per la Domotek Volley, che conquista la promozione in Serie A2 battendo in gara 3 la Belluno Volley con un netto 3-0. Davanti a circa 7.000 spettatori in festa, la formazione reggina ha disputato una partita straordinaria, imponendosi con autorità contro un avversario tra i più accreditati.

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Con questo successo si completa uno storico “Triplete”: oltre alla promozione in A2, la Domotek Volley aveva già conquistato in stagione anche la Coppa Italia e la Supercoppa, rendendo l’annata semplicemente perfetta. Al termine dell’incontro, esplode la festa sugli spalti e sul parquet, tra cori, applausi e grande emozione per un traguardo che resterà nella storia della pallavolo reggina.