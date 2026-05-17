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Semifinali play off serie B: il Catanzaro strapazza il Palermo e vede la finale per la A

Sfiora il grande colpo la Juve Stabia contro il Monza

17 Maggio 2026 - 23:00 | Redazione

Curva Catanzaro

La corsa all’ultimo posto per la Serie A si è trasformata in un autentico thriller. I pronostici della vigilia sono stati completamente ribaltati dopo due semifinali ricche di colpi di scena.

La prima sfida tra Juve Stabia e Monza sembrava indirizzata verso un successo storico dei campani: avanti di due reti e vicinissimi anche al terzo gol, le “vespe” si sono però fatte rimontare nel finale. Il 2-2 lascia tutto apertissimo in vista del ritorno, con il Monza che è riuscito a riprendere la partita nel momento più difficile.

Ancora più sorprendente il risultato dell’altra semifinale, ma non troppo: il Catanzaro ha strapazzato il Palermo allenato da Filippo Inzaghi imponendosi con un pesantissimo 3-0. Protagonista assoluto Pietro Iemmello con una doppietta, mentre il terzo gol porta la firma di Liberali.

Ora il Catanzaro vede davvero la finale a un passo, mentre il Palermo sarà chiamato a una vera impresa nel ritorno. Le gare decisive si giocheranno martedì 19 e mercoledì 20 maggio e a questo punto tutto lascia pensare che le sorprese non siano finite.

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Catanzaro Calcio

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