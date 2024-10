Giornata per le vittime del Covid: arriva l’ok della Camera

"Una giornata per ricordare tutte le persone che non sono più con noi". Il commento del ministro Speranza

“Il 18 marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all’unanimità alla Camera”.

Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, è il ministro della salute Roberto Speranza.

Una giornata per non dimenticare

Il 18 marzo non è stato scelto a caso. Tra i tanti giorni bui vissuti dall’Italia, durante il periodo più difficile della pandemia, quello che precede la festa del papà ha segnato le coscienze di un’intera nazione. Il 18 marzo, infatti, è la data in cui si sono registrati il maggior numero di decessi Covid.

Lo stesso giorno, gli occhi degli italiano erano puntati sull’interminabile fila dei mezzi dell’esercito che trasportavano via da Bergamo i feretri delle vittime che il cimitero non riuscivo più a contenere. Una tragedia che, tutt’oggi, mette i brividi e che riapre una ferita ancora non rimarginata.

È questa la data scelta per la “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia di coronavirus”. La Camera ha dato, ieri, il via libera al testo del provvedimento che istituisce questa ricorrenza. Il voto è arrivato quasi all’unanimità:

418 voti a favore;

nessun contrario;

tre astenuti.

Subito dopo il via libera della Camera, i deputati hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid-19 rotto da un lungo applauso.