19 Aprile 2014. Al Teatro Cilea il grande ritorno di Loredana Bertè

Dopo la conferma dell’apertura della ventottesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box” con il travolgente e originalissimo show dei londinesi Stomp del 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, per la prima volta in Calabria, il promoter Ruggero Pegna ha confermato un altro evento della sua prestigiosa rassegna del miglior live d’autore.Sabato 19 aprile alle 21.00, nella cornice dello storico Teatro Cilea di Reggio Calabria, andrà in scena il grande ritorno dal vivo nella sua terra d’origine di Loredana Bertè.“Non sarà solo un concerto – ha detto il promoter – ma un’autentica festa di una intera regione ad una straordinaria artista che, con questo splendido tour, festeggia ben 40 anni di successi. Sarà certamente una notte ricca di emozioni, di quelle che non si dimenticano!”.A Loredana Bertè sarà consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, il prestigioso premio attribuito in questi anni ai nomi più amati della musica italiana e a molte star internazionali. Loredana Bertè arriverà a Reggio Calabria, a pochissimi chilometri dalla natia Bagnara, accompagnata dalla sua nuova band e da un impianto scenico da grande live, supportato anche da megaschermi che manderanno suggestive immagini dei suoi quarant’anni di carriera: “1974-2014”, come il titolo del tour. Special guest sarà la bravissima Aida Cooper.I biglietti saranno in vendita dalla prossima settimana. Si completa così, a meno di ulteriori sorprese, il programma della prima parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”: 7 e 8 marzo, al Teatro Politeama di Catanzaro, evento internazionale con i mitici Stomp, 14 marzo al Teatro Garden di Rende il nuovo concerto di Cristiano De Andrè, “Come in cielo così in guerra”, il 7 aprile a Rende e l’8 aprile a Lamezia Terme incursione nella comicità teatrale di Angela Finocchiaro e Bruno Stori, il 12 aprile nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme presentazione della nuovissima commedia musicale “Cappuccetto Rosso”, il 19 aprile, appunto, il grande ritorno di Loredana Bertè al Teatro Cilea di Reggio Calabria e, infine, il 17 maggio si tornerà al Teatro Politeama di Catanzaro per l’attesissima Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia”, con musiche e canzoni di Noa, Gil Dor e Solis String Quartet e un ricchissimo cast.Tutte le informazioni su “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, realizzata con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e dei Comuni ospitanti, sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it, infoline 0968441888. I biglietti degli spettacoli sono disponibili in tutte le prevendite abituali e Ticketone (www.ticketone.it).