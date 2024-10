200 mila volte ‘Tonnara di Palmi’. E’ boom di visualizzazioni per ‘Love in Reggio Life’

La canzone dell'estate. Tra Facebook e YouTube, 'Love in Reggio Life' dell'artista reggino Augusto Favaloro ha superato le 200 mila views in meno di un mese

E’ la canzone dell’estate 2019. ‘Love in Reggio Life’ dell’artista reggino Augusto Favaloro, ad un mese dalla pubblicazione sui social, ha superato agevolmente le 200 mila visualizzazioni complessive.

Numeri che trovano la solida e concreta conferma dall’entusiasmo di reggini e turisti diffusi sull’intero territorio della Città Metropolitana, tutti scatenati a cantare il ritornello ‘Tonnara di Palmi’.

Dopo il successo lo scorso anno con il brano ‘Tapis Roulant’, in cui sempre in chiave ironica si affronta la ‘filosofia’ e lo stile reggino tra mancato funzionamento del tapis roulant di Via Giudecca, sporcizia e scarsa illuminazione, Favaloro con la nuova canzone esalta invece ogni angolo della provincia reggina.

E come nei migliori progetti, anche ‘Love in Reggio Life’ è nato per caso.

“La canzone nasce durante una delle tante serate estive. Su richiesta di alcuni amici presenti, Pasquale Campolo ha dato il via ad una base disco ed io, come spesso faccio, ho improvvisato una serie di ‘love’ associando il ritornello alla Tonnara di Palmi, uno dei posti più belli che io abbia mai visto”, sottolinea l’artista reggino.

Augusto Favaloro inizia così a proporre il brano ed è subito un successo. Nasce l’idea di elaborare un video clip musicale (con Laura Sammarco perfettamente a suo agio nei panni della divertente partner di Favaloro) per dare dimostrazione reale di quanto sia speciale la provincia di Reggio Calabria.

Grande soddisfazione per Augusto Favaloro…e anche per CityNow, che ha curato la realizzazione, montaggio e produzione del videoclip.

“E’ stato subito ‘amore a prima vista’ tra me e CityNow perchè abbiamo compreso e condiviso gli obiettivi del progetto di valorizzazione del territorio. Non potevo che scegliere CityNow per questo lavoro. E’ una realtà che ha sempre esaltato Reggio Calabria. Davide Nucera è stato fondamentale per la realizzazione del video, ho apprezzato tantissimo la professionalità, la creatività e l’umanità dell’intero staff e si è creato fin da subito un bellissimo rapporto”, le parole di Favaloro.

