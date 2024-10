Love in Reggio Life, online il nuovo video del reggino Favaloro: “Esaltazione della nostra provincia”

Dopo 'Tapis Roulant', in cui sempre in chiave ironica si affronta la 'filosofia' e lo stile reggino tra mancato funzionamento del tapis roulant, sporcizia e scarsa illuminazione, arriva adesso una canzone che esalta invece ogni angolo della provincia reggina. Il VIDEO di 'Love in Reggio Life' di Augusto Favaloro è già diventato virale

“Solarità, energia, positività, simpatia. Reggio è anche questo, soprattutto questo!”

Sono le parole dell’artista reggino Augusto Favaloro che spiega così l’obiettivo del suo ultimo lavoro ‘Love in Reggio Life‘, un omaggio alla provincia di Reggio versione ‘summer’ con i suoi chilometri di spiagge incontaminate, paesaggi mozzafiato e coste che nulla hanno da invidiare alle Maldive o all’Arabia (molto meglio Reggio Calabria! esclama Favaloro).

Dopo il successo di ‘Tapis Roulant’, in cui sempre in chiave ironica si affronta la ‘filosofia’ e lo stile reggino tra mancato funzionamento del tapis roulant di Via Giudecca, sporcizia e scarsa illuminazione, arriva adesso una canzone che esalta invece ogni angolo della provincia reggina. E come nei migliori progetti, anche ‘Love in Reggio Life’ è nato per caso.

“La canzone nasce durante una delle tante serate estive. Su richiesta di alcuni amici presenti, Pasquale Campolo ha dato il via ad una base disco ed io, come spesso faccio, ho improvvisato una serie di ‘love’ associando il ritornello alla Tonnara di Palmi, uno dei posti più belli che io abbia mai visto”.

Augusto Favaloro inizia così a proporre il brano ed è subito un successo. Nasce l’idea di elaborare un video clip musicale per dare dimostrazione reale di quanto sia speciale la provincia di Reggio Calabria.

“Nella nostra provincia abbiamo posti pazzeschi. Penso ad esempio a CapoBruzzano a Bianco. Purtroppo da quelle parti non si intravedono strutture balneari nemmeno con il cannocchiale. Il sogno è quello di smuovere un pò le coscienze di tutti per far capire che l’idea così bella di Città Metropolitana debba ancora svilupparsi in modo concreto per far decollare davvero l’intera provincia”.

Non solo Reggio dunque e non solo Bronzi di Riace. ‘Love in Reggio Life’ vuole essere un’esaltazione totale della provincia.

“Dobbiamo sempre più far conoscere le bellezze più nascoste della provincia. A settembre vorremmo organizzare una bella serata in cui festeggiare le milioni di visualizzazioni di (ride) “.

Nel video clip, Laura è il volto femminile che viaggia insieme ad Augusto per la provincia reggina. Nella vita mediatrice internazionale, si mostra semplicemente perfetta

Augusto Favaloro è un’artista con un’amore viscerale per la propria terra. Lo ha dimostrato con ‘Tapis Roulant’ e lo conferma oggi con ‘Love in Reggio Life’.

“Reggio e la sua provincia non è solo difetto e oscurità. Spesso associamo tutti i luoghi citati nel video per omicidi, sparatorie o fatti di mafia. Reggio invece è solarità, simpatia, bellezza, positività, energia e divertimento”.

CityNow ha realizzato lo spot (produzione e montaggio).

“E’ stato subito ‘amore a prima vista’ tra me e CityNow perchè abbiamo compreso e condiviso gli obiettivi del progetto di valorizzazione del territorio. Non potevo che scegliere CityNow per questo lavoro. E’ una realtà che ha sempre esaltato Reggio Calabria. Davide Nucera è stato fondamentale per la realizzazione del video, ho apprezzato tantissimo la professionalità, la creatività e l’umanità dell’intero staff e si è creato fin da subito un bellissimo rapporto”.

Si ringraziano:

Lido Tahiti – Tonnara di Palmi

Mr Burn Grill – Reggio Calabria

Gelato Cesare – Reggio Calabria (nel video Augusto Favaloro assaggia il gusto Amareggio dedicato alla città di Reggio Calabria)

Concessionaria Geremia – Reggio Calabria

