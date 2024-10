209 anni dell’Arma dei Carabinieri, Occhiuto: ‘Buon compleanno, grazie a Salsano per lavoro in Calabria’

“Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri, che oggi compie 209 anni dalla sua fondazione.

Immensa gratitudine alle donne e agli uomini che quotidianamente lavorano in prima linea, con grande dedizione e professionalità, per la nostra sicurezza e per la legalità.

Un grazie particolare al comandante della Legione Carabinieri Calabria, Pietro Salsano, con il quale in questo anno e mezzo ho instaurato un proficuo rapporto di sinergia istituzionale utile a conseguire importanti risultati per il bene del nostro territorio, e al comandante del Comando Interregionale Carabinieri ‘Culqualber’ e vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Riccardo Galletta, per l’ottimo coordinamento tra gli uomini in divisa di Calabria e Sicilia”.