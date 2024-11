Al Teatro Cilea musica e parole con “Incontri di voce in voce”

Sarà il Teatro Comunale “Francesco Cilea” ad ospitare, alle ore 21,00 di lunedì 4 gennaio 2016, “Incontri di voce in voce”, emozionante intreccio di musica e parola, ideato e realizzato dalla “Fondazione Giuseppe Marino”, che, condotto da Giuseppe Livoti, vedrà la partecipazione di Patrizio Rispo – attore di teatro e cinema e televisione noto al grande pubblico per “Un posto al sole”, la soap opera trasmessa ogni sera da Rai 3, dove interpreta il ruolo di Raffaele Giordano, il portiere di “Palazzo Palladini” – di Cosmo Parlato – poliedrico uomo di palcoscenico conosciuto per le sue collaborazioni con Piero Chiambretti, Mina e John Turturro – di Barbara Buonaiuto – voce femminile dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore nonché protagonista di indimenticabili concerti in giro per il Mondo, anche accanto al soprano, di fama mondiale, Cecilia Gasdia – di Marina Mulopulos – affascinante artista dalla voce eccezionale, nei suoi lavori si fondono in totale unità la forza della sua terra d’origine, la Grecia, il suo vissuto in Italia, il blues di tutto il mondo che ha ascoltato – di Fabio Macagnino – sognatore e teatrante per passione, inizia il percorso musicale come batterista Rock, allargando i suoi interessi al mondo della world music, approfondendo lo studio dei tamburi a cornice intrecciando la sua attività musicale con quella teatrale.

L’evento, sottolinea Antonio Marino, Presidente della “Fondazione Giuseppe Marino”, “nasce con la collaborazione del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, del Kiwanis Club Reghion 2007 e della Marocco Musicha, ed ha come nobile obiettivo quello di raccoglier fondi in favore del Centro Antiviolenza “Casa delle donne”, l’ente reggino ubicato in via Ravagnese Superiore che offre accoglienza, ascolto, consulenza psicologica, mediazione familiare e consulenza legale alle donne che vivono, sulla propria pelle, il drammatico tempo della violenza…”

Per info: “Fondazione Giuseppe Marino”, cell. 3920506583.