Dal mese di marzo attiva la rotta Air Sud Reggio–Venezia

Si arricchisce di nuovi servizi l’offerta di Air Sud, il tour operator specializzato nel trasporto aereo. Da oggi, infatti, è possibile prenotare anche la tratta Reggio Calabria-Venezia andata e ritorno, attiva dal mese di marzo. La rotta da e per l’aeroporto “Marco Polo” si aggiunge a quelle su Bergamo e Stoccarda, operate con la collaborazione del vettore olandese Denim Air attraverso i Fokker 100, tutte prenotabili sul sito airsud. Dal 18 gennaio, inoltre, i nuovi orari pianificati per i voli Reggio Calabria – Bergamo A/R consentiranno di favorire ulteriormente la mobilità degli utenti dello Stretto.

“Il nostro progetto continua a crescere – ha dichiarato il responsabile commerciale di Air Sud Antonio Girella – proporzionalmente all’aumento dei passeggeri che scelgono di volare con noi. Proprio per questo abbiamo messo a disposizione ben 1500 biglietti a 39 euro con tasse, bagaglio in stiva e scelta del posto inclusi, sui voli che abbracciano Bergamo e Venezia, in virtù dei risultati ottenuti nella delicata fase di start up. Per l’utenza dello Stretto di Messina, sia in partenza che in arrivo, si tratta di due scali particolarmente utili anche in relazione alle numerosissime coincidenze con i voli per le più diffuse mete internazionali. Abbiamo ricevuto tantissime richieste e riteniamo che si tratti di servizi strategici anche nell’ottica del rilancio dell’aeroporto ‘Tito Minniti’ quale infrastruttura principale nel quadro dei collegamenti dell’area metropolitana dello Stretto. A breve sarà attivato anche il volo diretto Reggio Calabria – Medjugorie, in virtù delle sempre più insistenti richieste di fornire un collegamento stabile in grado di favorire la crescita del turismo religioso. Voglio ringraziare le migliaia di passeggeri che hanno scelto di volare con noi nel mese appena trascorso e hanno gradito il comfort e la sicurezza dei nostri servizi. Il progetto prosegue secondo i piani – ha concluso Girella – basato su iniziativa imprenditoriale complessa ma ambiziosa che, sono certo, adesso sta suscitando anche grande interesse nelle istituzioni”