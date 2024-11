Ezio Bosso in concerto a Reggio Calabria!

Dopo lo straordinario successo a Sanremo, un altro eccezionale ed emozionante evento è in arrivo!

Con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria‬.

Unica data in Calabria. Ezio Bosso con il suo pianoforte in concerto Il 17 maggio alle ore 21.00 al Teatro Cilea di Reggio.

Per prenotazioni: tel. 0968441888 -I biglietti saranno disponibili da martedì 16 febbraio in tutti i punti Ticketone. Per gruppi ci si può rivolgere direttamente ai nostri Uffici tel. 0968441888. I prezzi sono i seguenti (compreso diritti di prevendita) € 38,50 platea e palchi primo ordine, € 33,50 palchi secondo ordine, € 28,50 palchi terzo ordine, € 23,50 loggione.

“Vi invitiamo – si legge su ruggeropegna.it – a comunicarci eventuali ulteriori sovrapprezzi applicati arbitrariamente dai punti vendita scrivendoci a info@ruggeropegna.it oppure telefonando al numero già indicato”.

