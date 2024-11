Al consiglio regionale il convegno sull’imprenditoria femminile

Si terrà venerdì 19 febbraio alle ore 15:30 presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, il convegno dal titolo “Imprenditoria femminile ed eccellenza reggine” promosso dalla Fidapa Reggio Calabria sez. Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea e Sezione ATA di ANF del Distretto di Corte d’ Appello di Reggio Calabria.

L’evento, fortemente voluto ed organizzato dalla resp Imprenditoria e lavoro della Fidapa RC MORGANA, avv. Maria Gabriella Porpiglia, si pone come obiettivo principale quello di riflettere sul ruolo della donna moderna nel campo dell’imprenditoria e del lavoro, offrendo l’occasione a tre imprenditrici che operano sul territorio e si sono distinte in vari ambiti (Menia Cutrupi, Raffaella Rinaldis e Paola Suraci), di raccontare la loro esperienza ed essere un esempio positivo di come si può fare impresa in Calabria e in particolare nel reggino.

Le testimonianze delle imprenditrici verranno supportate ed integrate dalle relazioni dell’Avv. Armando Neri, Assessore al bilancio, tributi e programmazione finanziari per la città metropolitana di Reggio Calabria, del prof. Domenico Nicolò, docente di economia aziendale, business plan e creazione d’impresa presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del dott. Angelo Marra presidente gruppo giovani imprenditori Confindustria Prov. di Reggio Calabria.

A moderare l’incontro, che conferisce crediti formativi agli avvocati, ai dottori commercialisti, agli studenti di giurisprudenza ed economia dell’Università Mediterranea, sarà l’avv. Manuela Porpiglia, responsabile rapporti con la stampa e le istituzioni per la Fidapa RC Morgana, che presenterà, in questa occasione, anche il bando lanciato dalla sezione Morgana, nelle scuole medie di secondo grado dal titolo “L’ intervista che vorrei”, che vedrà gli studenti degli istituti coinvolti essere i protagonisti di una vera e propria intervista giornalistica ad una delle imprenditrici che relazioneranno il 19 febbraio.

Le conclusioni sono affidate all’avv. Angiola Infantino, responsabile distrettuale tema internazionale e past president Distretto SUD OVEST

Il progetto, si inserisce nell’ambito del tema internazionale della IFBPW “Making a difference through leadership and action” coordinato per la Fidapa RC sez. Morgana dalla dot.ssa Irene Tripodi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.