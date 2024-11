Viola sconfitta da Tortona al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – Non riesce l’impresa alla Bermè Viola Reggio Calabria che cade al PalaCalafiore contro l’Orsi Tortona, non con pochi rimpianti. Sebbene i neroarancio abbiano costruito un ottimo primo tempo, finendo con un punto di vantaggio(39-38), dopo l’intervallo lungo, la squadra reggina “stacca la spina” come dichiarerà in conferenza stampa il coach Fabrizio Frates, Tortona infatti, gioca un terzo quarto a ritmi serrati che manda KO Brackins e compagni. Ulteriore allungo degli ospiti nell’ultimo periodo, nonostante qualche tentativo da parte dei padroni di casa, chiudono il match con un netto +13, è di 66 a 79 il risultato. La Viola tornerà in campo a Biella domenica 3 aprile (palla a due ore 14.15).

TABELLINO

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA – ORSI TORTONA 66-79 (21-21; 18-17; 10-18; 17-23)

VIOLA: Adegboye 19, Rullo 4, Crosariol 10, Brackins 24, Dobbins 2, Costa 3, Lupusor, Mordente 4, Pandolfi, Sindoni.

Coach: F. Frates

TORTONA: Spissu 9, Reati 16, Marks 12, Garri 19, Brooks 23, Gay, Antonietti, Maghet, Iannili, Bianchi.

Coach: D. Cavina

Arbitri: M. Galasso, A. Boungiorni, C. Triffiletti