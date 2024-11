A Reggio Calabria arriva il ConoPizza!

Il ConoPizza nasce come ogni vera pizza da un impasto di acqua e farina che viene lavorato e lasciato lievitare per trasformarsi in un magico cono pronto per essere cotto.

La preparazione è semplicissima e la ricetta non è un segreto: una ricca farcitura di ingredienti genuini fa del ConoPizza un prodotto straordinario pronto in pochissimo tempo!

E allora ‘PiùConoPizzaPerTutti!’. Questo lo slogan del locale FrY-Up che rinnoverà a breve.

Il famoso ‪#‎CONOPIZZA‬ arriva anche a ‪#‎ReggioCalabria‬!! Tutto il gusto della pizza in un cono!

Giovedì 24 Marzo a partire dalle ore 20:30 sarà possibile gustare un assaggio di ConoPizza gratuito e non solo!

Lo staff del locale delizierà anche con un buffet ricco di specialità salate e dolci, musica e divertimento per festeggiare la riapertura.

Il Cono Pizza sarà disponibile per i più ‘mangioni’ anche nella versione dolce.

Il locale si trova in via Demetrio Tripepi n° 135.