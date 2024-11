Realtà Virtuale, inizia una nuova era. Da oggi in vendita gli ‘Oculus Rift’

La tecnologia si apre oggi ad una nuova era. Consegnato pochi giorni fa il primo visore di realtà virtuale, gli ‘Oculus Rift’, a riceverli Ross Martin, uno sviluppatore di software di Anchorage, nell’Alaska del Sud. Un evento cosi importante non poteva che avere cornice adeguata, per la consegna del visore allora si è mosso l’inventore in persona, Palmer Luckey, volato dal quartier generale di Menlo Park sino all’Alaska per fare visita a Martin: “Ho lavorato a questa idea per così tanto tempo che per me questo è un momento speciale.Poter consegnare il primo Oculus Rift è una soddisfazione enorme, che arriva dopo anni di sforzi. Per cui adesso divertiti” ha dichiarato sorridente l’inventore del visore a Martin.

“Sono veramente grato a Palmer Luckey e a Oculus per essere venuti fin qui, in Alaska. Siete fortissimi ragazzi. Non vedo l’ora di provare a giocare a Eve: Valkyrie” la risposta entusiasta dello sviluppatore dell’Alaska del Sud. Luckey ha suonato al campanello dell’ufficio di Martin in camicetta hawaiana rossa e beige e in infradito, un abbigliamento alquanto ‘coraggioso’ come confermato dallo stesso imprenditore, inserito da Forbes al 26esimo posto degli under 40 più ricchi d’America nel 2015: “Andare in Alaska in questo periodo in ciabatte effettivamente è stato un errore”.

Gli Oculus Rift cominceranno a essere consegnati da oggi, all’apertura dei preordini le prime scorte sono andate esaurite nel giro di quattordici minuti e ad oggi l’evasione dei nuovi ordini è prevista non prima del mese di luglio. Il prezzo di Oculus Rift per l’Italia è di 699 euro, a cui vanno aggiunti 43 euro di spedizione internazionale.