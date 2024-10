Reggio, Viaggi & Miraggi: 25 anni di sogni realizzati

Nell’atmosfera suggestiva dell’ex Cinema Odeon, l’agenzia Viaggi & Miraggi ha celebrato i suoi primi venticinque anni di attività, regalando una serata indimenticabile ai clienti, amici e collaboratori. Un’occasione speciale, pensata per dire grazie a chi ha reso questo lungo viaggio possibile.

“Questa non è solo una celebrazione per noi – ha detto Giovanni Giordano, titolare dell’agenzia – è una festa sentita, perché in questi anni abbiamo messo il cuore in ogni viaggio, in ogni progetto e i nostri clienti ci hanno sempre risposto con lo stesso calore, con fiducia, con affetto. Loro sono il nostro vero patrimonio. Un patrimonio di valori, relazioni, affetto, amicizia, di storie. Noi della Viaggi & Miraggi ci distinguiamo per questo, approcciamo le persone con il cuore”.

Giordano, insieme alla moglie Elvira Surace, ha voluto dedicare parole profonde e sincere ai clienti, ma anche a quei collaboratori che da sempre sono il motore dell’agenzia.

“Un grazie speciale va a chi, anche nei momenti difficili, ha creduto in questo progetto e non ha mai smesso di seguire e supportare i nostri clienti, nemmeno quando la pandemia ci ha messo a dura prova – ha aggiunto Giordano. I nostri collaboratori sono il motore e l’anima di Viaggi & Miraggi, sono coloro che ci hanno permesso di attraversare ogni tempesta, di essere ancora qui, a festeggiare insieme a voi”.

Un gesto d’amore per il Centro ACE di Pellaro

Durante la serata, Viaggi & Miraggi ha compiuto un gesto speciale: una donazione al Centro ACE di Pellaro, destinata a sostenere i servizi sanitari per le persone meno fortunate. La dott.ssa Maria Laura Falduto, presente all’evento in rappresentanza del Centro Ace, ha espresso gratitudine per questo atto di generosità:

“Ringraziamo Viaggi & Miraggi per questo dono prezioso, che sarà destinato all’acquisto di strumenti diagnostici per il nostro Centro di Medicina Solidale. In un territorio come il nostro, dove tante persone hanno bisogno di sostegno, l’aiuto della comunità è una luce di speranza”.

Giordano ha sottolineato l’importanza di restituire qualcosa alla comunità:

“Dopo venticinque anni, sentiamo il bisogno di ringraziare, non solo con le parole, ma con un’azione concreta. Abbiamo voluto fare questo gesto perchè donare un po’ del tanto ricevuto non fa bene solamente a chi riceve la donazione, ma anche a chi la fa”.

Sogni e sorrisi, con un pizzico di magia

La serata ha continuato a regalare momenti unici: grazie ai partner storici Costa Crociere e Alpitour, Viaggi & Miraggi ha sorteggiato una crociera nel Mediterraneo per due persone, un sogno che si è avverato per una coppia tra i presenti. E, come in ogni festa che si rispetti, la musica ha fatto da cornice ai sorrisi e alle emozioni. L’orchestra “Sfracellos”, diretta dal maestro Giovanni Curinga, ha regalato al pubblico un momento musicale incantevole, mentre Alessio Digiò ha condotto l’evento con eleganza e professionalità.

