‘Viva la libertà’: Arcigay Reggio Calabria celebra il 25 aprile

Il comitato Arcigay I due Mari di Reggio Calabria aderisce all’iniziativa dell’ANPI nazionale e della sez. ANPI Reggio Calabria promossa per il 25 aprile 2020, giornata della Liberazione.

Questa giornata rappresenta per il nostro Paese un momento in cui si custodisce la memoria della liberazione dall’occupazione nazista e fascista del nostro Paese ma soprattutto rappresenta cosa significa la nostra libertà e quanto è importante difenderla.

Resistenza oggi significa promuovere una cultura antifascista e anti razzista, significa promuovere diritti umani, sociali e civili, significa sostenere una chiara e autentica idea di giustizia sociale, di rivendicare il lavoro come un diritto fondamentale e non un compromesso o peggio un ricatto, di sostenere un’uguaglianza per tutti e tutte e di rivendicare politiche antidiscriminatorie così come viene sancito dall’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, di tutelare la salute come diritto di tutti senza lasciare indietro nessuno, significa rivendicare l’autodeterminazione di ogni persona ad essere se stessa. Resistenza oggi significa voler essere libere e liberi.

Siamo orgogliosi e orgogliose di lavorare e collaborare anche quest’anno insieme alle compagne e ai compagni di ANPI RC.

Viva il 25 aprile, Viva la libertà