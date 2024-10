Aeroporto Reggio: i progetti per i 25 milioni non convincono il vice ministro Morelli

È quanto dichiara il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli, in merito alle preoccupazioni sollevate dal comitato spontaneo in difesa dell’Aeroporto di Reggio Calabria.

“Come già detto in più occasioni, l’obiettivo condiviso da istituzioni, società di gestione ed ente controllore – continua Morelli – deve essere migliorare l’accessibilità all’Aeroporto di Reggio Calabria per renderlo appetibile e competitivo a livello nazionale e internazionale. Questo significa garantire un accesso ferroviario diretto possibilmente all’interno dell’aerostazione, implementare le attuali linee viarie di accesso, e sviluppare i collegamenti via mare tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto. Ci sono ben 25 milioni di euro a disposizione da quasi 3 anni: è bene che siano impiegati, in modo virtuoso, per rendere possibili soluzioni di questo tipo, e non per interventi di dubbia rilevanza, peraltro con l’esborso di ingenti quantità di denaro pubblico”.