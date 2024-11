Nasce ‘VisionArte’, il primo evento è dedicato all’Hospice

di Vincenzo Comi – Nasce in città una nuova associazione culturale. Un gruppo di amici amanti dell’arte si è riunito per dar vita a ‘VisionArte‘, la neo-associazione artistico culturale di Reggio Calabria che ha lo scopo di fare arte creando sinergie con realtà bisognose.

Un messaggio di cooperazione sociale che ‘VisionArte‘ vuole portare avanti nel rispetto del principio che ha ispirato la nascita del gruppo.

Già nel giugno del 2015 è stato organizzato il primo evento a favore dei malati di SLA al palazzo Campanella.

Nella mattinata di oggi presso le ‘Officine Miramare‘ si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del secondo evento di ‘VisionArte‘ che apre ufficialmente la sua attività con un’esposizione a finalità benefica a favore dell’Hospice ‘Via delle Stelle’.

“L’arte intesa non come modo per evadere dal mondo, ma come mezzo per legarsi ad esso nel modo più puro. L’arte è il tramite perché l’uomo possa essere Visione e , kantianamente, fine per l’uomo stesso, per il prossimo.”

Nasce così l’idea di “puntare alle stelle” e di inserire nel contesto cittadino la solidarietà: la raccolta libera di fondi avverrà tramite la vendita di biglietti e i fondi saranno interamente devoluti alla Fondazione Via delle Stelle, nell’ottica di regalare un sogno e dare un contributo per i bisogni primari dei malati in cura presso l’Hospice.

La mostra prevede l’esposizione di 16 opere tra pittura, fotografia e scultura sul tema di San Giorgio, seppur interpretato secondo le diverse inclinazioni e capacità artistiche dei singoli partecipanti.

“E’ un piacere per noi sapere che la prima attività organizzata dalla nuova associazione sia a favore dell’Hospice – afferma il presidente della Fondazione ‘Via delle Stelle‘ dott. Vincenzo Trapani Lombardo – La struttura deve continuare a funzionare ed operare così come sta facendo e può continuare a farlo solo grazie all’aiuto delle associazioni e dei cittadini. Abbiamo sempre avuto problemi di bilancio. E’ per questo che è importante far parlare dell’Hospice ma è importante parlare dell’Hospice perchè si comprenda soprattutto che è un’ambiente in cui si esalta la vita. Cosa più dell’arte e della cultura è rappresentativo della vita? Associare una mostra di artisti a una realtà come l’Hospice è fondamentale ed attività come queste rappresentano il fulcro del nostro lavoro.”

Gli orari per visitare la mostra sono correlati alle attività previste dalla parrocchia. L’estrazione avverrà sabato 30 aprile alle ore 19.45 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso grazie alla collaborazione del parroco Don Nuccio Santoro.

Per informazioni: scrivere a associazionevisionarte@gmail.com