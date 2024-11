Whatsapp, arriva la svolta: chat e telefonate “criptate” per chiunque

Con un post su Facebook Jan Koum, fondatore di Whatsapp, ha annunciato una importante novitá per quanto riguarda l´applicazione utilizzata da circa un miliardo di utenti nel mondo: nessuno, sottolinea il blog della compagnia, potrà entrare nei messaggi inviati, “nemmeno regimi repressivi oppure noi stessi”.

Tutti i messaggi e le chiamate vocali che passeranno su Whatsapp saranno automaticamente criptati. Decisione e tempistica non sono casuali, ma arrivano nel mezzo della querelle tra Apple e Fbi per quanto riguarda la possibilitá di accedere ai dati dell´Iphone. Il caso legato al killer di San Bernardino ha fatto iniziare la disputa, Whatsapp si é epressa in favore di Apple, specificando: “Riconosciamo il lavoro importante delle forze dell’ordine nel tenere le persone al sicuro, ma gli sforzi per indebolire la cifratura dei dati espongono le informazioni delle persone all’abuso di cybercriminali, hacker e Stati canaglia”.