Aspromonte, Pollino, Sila, Serre. I Parchi Calabresi meraviglie da visitare

É il modo ideale per sentirsi a contatto con la natura, in un oasi di pace e serenitá. I parchi calabresi sono tesori da valorizzare e visitare, in crescita negli ultimi anni i numeri dei visitatori, sia locali che turisti provenienti da tutta Italia. Tre i parchi nazionali (Sila, Aspromonte e Pollino) piú il parco regionale delle Serre e una lunga serie di riserve naturali.

PARCO DELLA SILA

Il simbolo del Parco, situato nel cuore della Sila, é il lupo. La sede si trova a Lorica, l´estensione del parco é di 73.695 ettari, All’interno del Parco vi si trovano 3 dei 6 bacini artificiali presenti sull’altopiano silano e la sua superficie boschiva è molto ampia, tant’è che fra i Parchi nazionali italiani è quello con la maggior percentuale di superficie boscata, circa l’80% del totale. Ampie sono le vallate che si aprono lungo le dorsali del Parco ove è praticata la pastorizia, con forme di transumanza ed alpeggio che resistono tutt’oggi, e l’agricoltura legata soprattutto alla coltivazione della patata della Sila I.G.P..

PARCO DELL´ASPROMONTE

Area naturale protette che vede il proprio territorio estendersi su numerosi comuni della Provincia di Reggio Calabria. Somiglia ad una gigantesca piramide, segnata da diversi corsi d´acqua. Presenti specie come il lupo, il falco pellegrino, il gufo reale, e altre piú esclusive come le aquile del Bonelli. I borghi antichi (Bova, Gerace e tanti altri) offrono ai visitatori notevole interesse storico, culturale ed artistico ricco di testimonianze e reperti di varie epoche. Nel corso dell’anno numerose sono diverse le feste religiose e le manifestazioni culturali talvolta basate su sagre di prodotti tipici locali.

PARCO DEL POLLINO

Il Parco nazionale del Pollino é il parco naturale piú grande di Italia e nel 2015 é divenuto patrimonio dell´Unesco. Compreso tra le province di Potenza, Matera e Cosenza, ha un enorme territorio che si estende su quasi 200 mila ettari. L´area protetta coinvolge regioni (Calabria e Basilicata) e piú di 50 comuni. L’emblema del parco è il pino loricato (Pinus heldreichii), specie rarissima in Italia. Innumerevoli le specie di piante officinali ed aromatiche, tra le quali la fanno da padrona le Labiatae, numerose anche le famiglie di frutti di bosco e di specie arboree selvatiche che producono frutti e bacche come le mele selvatiche.

PARCO DELLE SERRE

Area naturale istituita nel 2004, in un territorio compreso tra Aspromonte e Sila. Percorso da due lunghe catene montuose, grandi boschi, e numerosi corsi d’acqua con cascate come la cascata del Marmarico (la più alta, di 118 m), nel comune di Bivongi, e la cascata di Pietra Cupa, sulla fiumara Assi di Guardavalle. Diversi i sentieri che permettono di addentrarsi nel parco ed apprezzarne tutte le caratteristiche, sia in termini di flora che fauna.