27 Settembre 2014: 13° anniversario dell’associazione Attendiamoci

27 Settembre 2001: a Reggio Calabria cinque giovani studenti danno vita ad una realtà associativa, perseguendo un sogno condiviso: “cambiare il mondo”, iniziando dall’agire sulla propria realtà di appartenenza.In questi anni, l’associazione Attendiamoci Onlus ha continuato a seguire quel sogno, sempre più realizzabile, divenendo, per le giovani generazioni reggine, punto di riferimento in città, occupandosi della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, con un metodo educativo basato sulla formazione giovane – giovane. Sabato 27 settembre, dalle ore 19.00, presso il Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca., bene confiscato alla criminalità organizzata, concesso nel 2010 all’associazione, nel quale si sta realizzando un centro residenziale per la formazione continua) si festeggerà il 13° anniversario dalla fondazione dell’associazione Attendiamoci. Sarà una occasione per fare una sintesi di quanto si è realizzato, tredici anni di servizio, di volti e storie che in questi anni hanno “abitato” questa tenda aperta e accogliente che, con fatica e dedizione, tanti giovani, impegnati quotidianamente nelle diverse attività proposte, costruiscono per offrire ai propri coetanei occasioni di crescita. Sarà anche un momento di condivisione con la cittadinanza delle offerte formative che verranno attivate per l’anno sociale 2014/2015, attraverso degli stand espositivi.Dopo il saluto del presidente, don Valerio Chiovaro, la presentazione del lavoro di restyling dei loghi associativi e gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni locali presenti, interverrà il nostro arcivescovo, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, per rivolgere un suo saluto e lasciare un messaggio ai giovani presenti. Alle 21, ad impreziosire questa serata speciale per l’anniversario dell’associazione, si svolgerà l’ultimo appuntamento della rassegna di musica dal vivo, dal titolo “Live@Village: la musica del cambiamento”. Fin dal mese di giugno, nella cornice del Villaggio dei Giovani, sono state realizzate otto serate –evento, nelle quali è stato dato spazio ad alcune band della nostra città che, a titolo gratuito, hanno allietato le serate dei giovani con spettacoli di musica live.Per concludere una rassegna innovativa e che ha riscosso grande interesse e molta partecipazione tra i ragazzi, il Villaggio dei Giovani ospiterà “I Tamburi di Luca Scorziello”, una vera e propria orchestra di percussioni in grado di far sentire l’onda calda dei ritmi mediterranei, con contaminazioni che non conoscono confini. Luca Scorziello, percussionista e arrangiatore ritmico, che vanta numerosissime collaborazioni musicali, discografiche e live, con gruppi e cantanti di fama nazionale ed internazionale, insieme ai professionisti che compongono il suo gruppo, coinvolgerà i presenti in uno spettacolo in cui ritmo, eleganza e leggerezza si fondono insieme.L’appuntamento è, quindi, per sabato 27 settembre, dalle ore 19, per spegnere insieme le prime tredici candeline della storia dell’associazione Attendiamoci e concludere questa estate ricca di incontri, ricaricati per un nuovo anno, con il ritmo ed il divertimento coinvolgente del sound de “I Tamburi di Luca Scorziello”. (Per informazioni, visitare il sito www.attendiamoci.it o la pagina Facebook “Attendiamoci Onlus”) Di seguito, il programma della serata:- Ore 19.00 13 anni di servizio- Saluti di don Valerio Chiovaro, presidente dell’associazione Attendiamoci Onlus- Ore 19.15 Interventi dei rappresentanti istituzionali presenti- Ore 20.00 Saluto di Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova- Ore 20.30 New Look! Presentazione nuove identità visive ed attività formative- Ore 21.00 Live@Village: Musica Live, Buffet e lo spettacolo de “I Tamburi di Luca Scorziello”Nel corso della serata: Stand espositivi – Presentazione Attività 20