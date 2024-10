Verso Vibo Valentia-Castellana Grotte: il pre-match della 5ª giornata di SuperLega

73° Campionato SuperLega UnipolSai, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte, 18° giornata, 5° giornata del girone di ritorno

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – I giallorossi si presentano alla sfida con la BCC Castellana Grotte con il nuovo coach Marcelo Fronckowiak. Il tecnico brasiliano esordirà sulla panchina della Tonno Callipo contro la compagine pugliese, nelle cui fila militano ben tre atleti brasiliani: gli schiacciatori Canuto e Moreira e il centrale Ferreira. Arrivato a Vibo giovedì scorso, il neo allenatore giallorosso ha da subito fatto imprimere il proprio credo al gruppo facendo intravedere tanta grinta e tanto carattere tipico delle personalità sudamericane. Antonio Valentini, che ha guidato la squadra nel ruolo di primo allenatore nelle partite contro Padova e Monza, tornerà a ricoprire il ruolo di secondo allenatore. Coscione e compagni sono reduci dalla maratona casalinga contro Monza nel quale la Tonno Callipo ha sfiorato il successo in rimonta al tie-break.

Quella di domani contro il Gi Group Monza sarà la partita n° 306 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il pre-gara del capitano Manuel Coscione: “È il momento di ritornare a vincere. Contro Monza in casa abbiamo fatto dei passi in avanti e si è vista una grinta, un’intensità in più. Domenica vogliamo conquistare la vittoria per cancellare questa serie di risultati negativi. Cominceremo oggi un nuovo percorso con il nostro nuovo allenatore, dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa contro Monza e guardare sempre avanti”.

QUI BCC CASTELLANA GROTTE – Va a caccia della prima vittoria in trasferta la compagine pugliese di coach Lorizio. Alla terza trasferta consecutiva, dopo aver perso in casa di Latina e Verona, De Togni e compagni puntano al riscatto. Ultima in classifica con 7 punti conquistati, la BCC Castellana Grotte punta sullo stato di forma dell’opposto greco Tzioumakas, autore di ottimi spunti soprattutto nelle partite in casa contro Modena e in trasferta contro Verona. A completare la diagonale palleggiatore opposto ecco il carisma e la grinta dell’alzatore Matteo Paris. Al centro dovrebbe ricomporsi la coppia composta dall’esperto De Togni e dal centrale brasiliano Ferreira Costa. In posto 4 dovrebbe esserci l’unico dubbio per coach Lorizio: intoccabile Moreira, si giocano una maglia il martello brasiliano Canuto e il polacco Hebda, quest’ultimo partito titolare nell’ultimo match contro Verona. Il libero è Domenico Cavaccini.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” – Mister Fronckowiak potrebbe puntare sulla formazione che ha sfiorato la vittoria in rimonta contro Monza. Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero. Coach Lorizio potrebbe puntare su Paris in regia, Tzioumakas opposto, De Togni e Ferreira Costa al centro, Moreira e uno tra Canuto ed Hebda di banda, Cavaccini libero.

PRECEDENTI ED EX – Sono otto i precedenti tra le due società con il bilancio di vittorie e sconfitte in perfetta parità. Nell’ultimo precedente, risalente al match del girone d’andata, la Tonno Callipo ha conquistato la vittoria in rimonta al tie-break.

ARBITRI – A dirigere il match sarà la coppia arbitrale composta dal primo arbitro Giorgio Gnani e dal secondo arbitro Andrea Puecher. Gnani, proviene da Ferrara, ed arbitra in Serie A dal 1997 ed è internazionale dal 2009. Puecher, proviene da Padova, ed arbitra in Serie A dal 2003, internazionale dal 2013.

INTERNET RADIO E TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, visibile sulla piattaforma Eleven Sports Italia al costo di € 2,90. Differita su Volley Channel, canale 649 del digitale terrestre in onda martedì 16 gennaio alle ore 21:30. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, a partire dalle 17:55

