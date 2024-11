57° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore dal 7 al 17 Febbraio.

di M.Carmela Di Marte – Inizierà domani 7 Febbraio e proseguirà fino al 17 la 57° edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. L’evento – organizzato come ogni anno dalla Proloco di Castrovillari, in collaborazione con il Comune e il contributo della Regione Calabria, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, della Gas Pollino e di vari sponsor privati – sarà diretto artisticamente da Gerardo Bonifati. Uno spettacolo che prevede oltre ai giorni dedicati alle sfilate in maschera – la Domenica 15 e il Martedi 17 – anche l’unione con il Festival Internazionale del Folklore, in un mix di arti e cultura che culmineranno nel Gran Galà del Folklore.

Focus d’apprendimento dell’evento sarà la Cina con la sua cultura, bellezza e stravaganza; tra le varie attività l’evento prevede seminari, concorsi, cineforum e rassegne enogastronomiche. Tra gli appuntamenti più importanti ci sono: il concorso dei gruppi mascherati, il premio cultura e il seminario di studi legato al Concorso scolastico, volto ad approfondire le tematiche del Carnevale.

Tutto questo – unito alla dedizione e alla passione degli organizzatori – ha contributo negli anni a far si che il Carnevale di Castrovillari si conquistasse il posto come uno dei 10 più importanti d’Italia: un orgoglio per tutta la Calabria.