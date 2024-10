Sanità in Calabria, l’annuncio di Occhiuto: ‘In arrivo 60 nuove ambulanze’

Sessanta nuove ambulanze in arrivo nella nostra regione.

E’ l’annuncio del Governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto che, attraverso un video pubblicato su FB, mostra il nuovo parco mezzi.

“Dopo anni di immobilismo, piccoli grandi passi, per ripartire. Già consegnate le prime 3 nuove ambulanze. Oggi in arrivo altri 7 veicoli. Entro il 31 ottobre in consegna le restanti 57 nuove ambulanze. Al lavoro anche per implementare il contingente di medici cubani a supporto dell’emergenza urgenza”.