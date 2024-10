SuperLega UnipolSai, Volley Tonno Callipo – Taiwan Excellence Latina

La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo essere tornata in Calabria al termine della lunga e fruttuosa doppia trasferta in casa di Monza prima e di Castellana Grotte dopo. La compagine di coach Lorenzo Tubertini punta ora a fare punti ed a vincere in casa in un match che si preannuncia molto equilibrato contro la Taiwan Excellence Latina.

In palio ci sono già punti importanti per la Tonno Callipo attualmente nona in classifica con i sei punti conquistati (tutti in trasferta). Coscione e compagni si presentano all’appuntamento con la compagine pontina con il morale alto dopo le due vittorie consecutive, ma anche con la consapevolezza che occorre mantenere sempre la barra dritta e la concentrazione elevata in un Campionato di SuperLega dove non ci sono avversari materasso e dove le partite vanno giocate dal primo all’ultimo pallone.

Tra le note maggiormente positive di queste ultime due partite anche, e soprattutto, la capacità e la poliedricità di una rosa che ha dato il proprio apporto in campo con molti giocatori. Un’intercambiabilità e un adattamento capace di rendere protagonisti anche chi ha giocato di meno in questo primo scorcio stagionale come i vari Domagala, Massari, Presta che, quando chiamati in causa, si sono rivelati decisivi con le loro prestazioni alla Candy Arena di Monza e al PalaFlorio di Bari.

E quella contro la Taiwan Excellence Latina sarà la partita n° 294 per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella massima serie tra regular season, play-off, coppa Italia e supercoppa italiana

Il pre-gara di Marco Izzo: “Veniamo da una settimana dove il dispendio di energie è stato notevole, ma siamo molto contenti per essere riusciti a conquistare due vittorie fondamentali per il nostro morale e anche per la classifica. Sappiamo che questo momento deve essere solo un punto di partenza rispetto ad un percorso di crescita che deve portarci ad una maggiore continuità di rendimento e ad un innalzamento della qualità del nostro gioco. Domenica ritorniamo a giocare in casa davanti al nostro meraviglioso pubblico e siamo carichi. Di fronte ci sarà Latina, una squadra molto ben attrezzata e con giocatori di livello internazionale. Dovremo essere attenti e pazienti perchè sarà una battaglia”

Latina è tra le società storiche del Campionato italiano. La società pontina è arrivata, infatti, al 16mo campionato in massima serie, 21mo compresa l’A2, ma soprattutto il numero 46 dalla sua fondazione.

È anche la stagione numero 11 per la nuova Società guidata dal presidente Gianrio Falivene, che l’ha vista protagonista in Campionato, due Semifinali Scudetto, e due finali nelle coppe europee. Si è presentata ai blocchi di partenza con molte novità, ma anche delle importanti conferme.

In primo luogo, il ritorno nel campionato italiano del capitano azzurro alle Olimpiadi di Londra 2012 Cristian Savani (dallo Ziraat Ankara – Turchia), con lui il formiano Carlo De Angelis (Caloni Agnelli Bergamo). Le altre arrivano dall’estero: il centrale francese Nicolas Le Goff (Bbsk Istanbul – Turchia) e il connazionale opposto Jordan Corteggiani (Chaumont – Francia), l’alzatore di Taiwan Pei-Huang Hung (Taichung Bank – Taiwan) e il libero statunitense Erik Shoji (Lokomotiv Novosibirsk – Russia). Ritorna a Latina l’opposto serbo Sasha Starovic (Paok Salonicco – Grecia). Confermato in cabina di regia Daniele Sottile (capitano all’ottava stagione a Latina ed ex di turno della Tonno Callipo), con lui i centrali Carmelo Gitto e Andrea Rossi, gli schiacciatori Gabriele Maruotti e Yuki Ishikawa, il giovane libero Louis Caccioppola.

A poche ore dall’inizio del Campionato, il tesseramento del centrale slovacco Jakub Kovac. Ma altro ex di turno è il tecnico della Taiwan Excellence, quel Vincenzo Di Pinto che ha allenato la Tonno Callipo nella stagione 2010-11. Latina nelle prime cinque giornate di campionato ha conquistato sette punti con due vittorie molto importanti: la prima nel derby contro Sora vinto al tie-break, la seconda nello splendido 3-0 che la squadra pontina ha inflitto ai campioni d’Italia di Civitanova. Gli altri due punti in classifica sono scaturiti dalle due sconfitte casalinghe al tie-break contro Verona e contro Piacenza nell’ultimo turno di campionato.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Coach Di Pinto potrebbe schierare Sottile al palleggio, Starovic opposto, Rossi al centro insieme ad uno tra Gitto e Le Goff, Savani e Maruotti di banda, Shoji libero. Coacg Tubertini potrebbe tornare a schierare la formazione messa in campo nelle prime quattro giornate di campionato con Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e Lecat in posto 4, Marra libero.

PRECEDENTI ED EX Sono 18 i precedenti tra le due società con il bilancio a favore di Latina che ha finora vinto 11 volte a fronte dei 6 successi conquistati dalla Tonno Callipo. Sono tre gli ex: in campo Pieter Verhees che ha giocato a Latina dal 2012 al 2014, e Daniele Sottile che ha giocato a Vibo dal 2004 al 2006. Come detto, tra gli ex c’è anche Vincenzo Di Pinto, allenatore della Taiwan Excellence, che ha allenato la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nella stagione 2010-11.

ARBITRI Saranno Dominga Lot ed Omero Satanassi a dirigere la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Taiwan Excellence Latina in programma domenica 05 novembre al Pala Valentia (ore 18:00). Entrambi sono fischietti internazionali: Lot proviene dal Comitato Fipav di Treviso-Belluno ed è in Serie A dal 2010, internazionale dal 2017. Satanassi, invece, è uno degli arbitri più longevi del Campionato di SuperLega UnipolSai, in Serie A dal 1996.

INTERNET RADIO E TV La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel tramite la piattaforma Eleven Sports Italia (a pagamento) al seguente indirizzo internet: www.elevensports.it/superlega. Diretta radiofonica su Radio Onda Verde, radio ufficiale dei giallorossi, a partire dalle 17:55 con il commento di Domenico Schinelli.

Fonte: Ufficio stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia