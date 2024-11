A Bruno Crucitti il 1° Memorial “Francesco Giacobbe” organizzato dal “Pony Club Costantino”.

di Nicolino D’Ascoli. Domenica 13 Aprile si è disputata la 1° edizione del Memorial “FRANCESCO GIACOBBE”, con la partecipazione di ben 15 cavalli, suddivisi tra Serie A e Super 9. Il tempo soleggiato di primavera, ma soprattutto i ragazzi dell’organizzazione hanno consentito il perfetto svolgimento del gran premio in memoria di Giacobbe, in una atmosfera davvero particolare.La manifestazione è stata brillantemente organizzata dall’associazione “Pony Club Costantino” con sede principale in via Vico Itria Gallico (RC), società affiliata all’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane – già Alleanza Sportiva Italiana).E’ stato un bellissimo pomeriggio di sport che ha emozionato, commosso ed ha unito tutti nel ricordo di un amico, deceduto il 10 gennaio 2014 durante una semplice passeggiata a bordo del suo carrozzino. L’evento si è svolto nella ormai rinomata “Pista Pony Club Costantino” a Bagnara Calabra (RC) località campi San Giovanni (strada per Melicuccà), in un clima di totale amicizia con i driver che hanno dato spettacolo in pista. Il torneo è stato davvero interessante, perché ha visto scendere in pista nuovi fantini – tra i quali il giovanissimo napoletano Gennaro Amitrano – che hanno dato filo da torcere ai già noti presso la pista del presidente Stefano Costantino, con inseguimenti ed attacchi davvero molto mozzafiato. Hanno partecipato alla gara scuderie provenienti da ogni parte del sud Italia. La manifestazione è stata all’insegna della massima serietà e sportività da parte di tutte le scuderie che ormai si stanno sempre di più aggregando al “sistema Costantino” che punta sempre di più ad educare driver e scuderie presenti con lo scopo di far si che il binomio fantino – cavallo non sia solo un momento occasionale, ma una passione duratura, la stessa che lui ha messo nel costruire un team di persone che lo seguono e lo supportano in maniera coerente e trasparente.Le scuderie e i cavalli che hanno gareggiato per la SERIE A sono state le seguenti:1. ZABROZ AIR – SCUDERIA MORABITO2. SCHANZE – SCUDERIA MARRAPODI3. RUGIADA LOD – SCUDERIA COSTANTINO4. OSA OSA – SCUDERIA MARINO5. FLIX – SCUDERIA SANT’AGATAPer quanto riguarda la SUPER 91. DON TOTO’ – SCUDERIA MARRAPODI2. MY OP BREED – SCUDERIA VIOLANTE3. PEO – SCUDERIA CALENDA4. GERRY – SCUDERIA MICU U COCU5. LUPIN – SCUDERIA COSTANTINO6. RICCARDO – SCUDERIA CRUCITTI7. MISTER X – SCUDERIA COSTANTINO/CRISEO8. EL PIU’ LIGHT – SCUDERIA CRUCITTI9. ERNANDEZ – SCUDERIA SCAPPATURAI risultati finali hanno visto la riconferma dell’imbattibile cavallo RICCARDO -SCUDERIA CRUCITTI che ha anche segnato un record di pista con conseguente premiazione, girando con tempo pari a 1:46:02 . FINALE SERIE A1. RUGIADA LOD – SCUD. COSTANTINO2. OSA OSA – SCUD. MARINOFINALE SERIE B1. FLIX – SCUDERIA SANT’AGATA2. ZABROZ AIR – SCUDERIA MORABITOFINALE 3° ASSOLUTO SUPER 91. LUPIN – SCUDERIA COSTANTINOFINALE 2° ASSOLUTO SUPER 91. GERRY – SCUDERIA MICU U COCUFINALE 1° ASSOLUTO SUPER 91. RICCARDO – SCUDERIA CRUCITTIIl memorial “FRANCESCO GIACOBBE” si è concluso con un rinfresco offerto dalla famiglia. E’ stata unna giornata dal profumo di ricordi, coronata dalla presenza dei figli del Signor Giacobbe che hanno oltretutto provveduto a premiare le scuderie finaliste, in una domenica sportiva che ha regalato emozioni dall’inizio alla fine.