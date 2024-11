A Cinquefrondi la 4° edizione di “Tauriadance”

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, nell’ottica di cogliere ogni opportunità utile a porre al centro dell’attenzione la cittadina, informa che domenica 6 marzo presso il Palazzetto dello Sport di contrada Palmara si terrà la 4° edizione di Tauriadance, un concorso internazionale che ormai da anni coinvolge tutte le scuole di danza calabresi e non solo.

Tale evento, che per il primo anno verrà ospitato nel comune di Cinquefrondi e nel corso delle varie edizioni ha richiamato l’attenzione di migliaia di partecipanti attesa la qualità dei giudici e dello staff dell’organizzazione a cura dell’omonima associazione di danza, rappresenta un’ulteriore attenzione che s’intende rivolgere verso questa particolare disciplina anche alla luce della presenza nel territorio comunale di rinomate scuole di danza, spesso premiate grazie alla virtù e serietà di preparatori ed atleti, oltre che conseguente alla richiesta di attivazione dell’indirizzo coreutico promossa per il locale Liceo Musicale.

Per tali motivi l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi ha inteso contribuire fattivamente alla piena riuscita di quest’importante evento, che arricchirà ulteriormente il nostro territorio favorendo le presenze di tanti visitatori come ulteriore vetrina per una cittadina che intende promuovere con determinazione le proprie tipicità.