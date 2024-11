A Reggio Calabria il Campionato Mondiale di Windsurf IFCA 2015

Reggio Calabria dal 28/06/2015 al 04/07/2015

A.S.D. windsurf dello stretto e della F.I.V. organizza IL CAMPIONATO MONDIALE SLALOM I.F.C.A. con assegnazione del titolo juniores-kid’s-master

Lo slalom può essere eseguito con una vasta gamma di condizioni rispetto alle altre discipline ed offre la possibilità più sicura di ottenere un risultato certo per ogni giornata di gara.



Questo evento straordinario di grande richiamo turistico sportivo è la prima volta che si svolge in Calabria.



Gli addetti ai lavori stimano la presenza di diverse migliaia di appassionati e circa 150 atleti da tutto il mondo che affolleranno Reggio Calabria e le località turistiche adiacenti tra cui Villa San Giovanni, località in cui sono previste, da parte di questo comitato, l’organizzazione di eventi collaterali, che catapulterà il territorio reggino in un ingranaggio mediatico mondiale i cui beneficiari saranno proprio le strutture ricettive e commerciali che per almeno otto giorni avranno il sold out.



La manifestazione sarà seguita dalle varie testate giornalistiche e televisive nazionali ed internazionali, oltre che dalle testate di settore. Una possibilità, quindi, unica da considerare quale eccellente veicolo di promozione del vostro marchio , coniugata ad uno straordinario evento sportivo .