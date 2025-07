Domotek Volley: capitano Laganà, il rinnovo e il grande desiderio

Domenico Laganà, capitano e straordinario schiacciatore della Domotek Volley Reggio Calabria, è stato ufficialmente riconfermato per il terzo anno consecutivo. Il pallavolista ha espresso tutto il suo orgoglio per questa rinnovata fiducia: “Per me è un onore continuare a rappresentare questa società e la mia città. La Domotek è nata con me e intendo portare avanti con orgoglio i colori di Reggio Calabria“.

Il capitano ha poi lanciato un appello ai tifosi: “L’anno scorso abbiamo raggiunto i 4.000 spettatori, quest’anno dobbiamo riempire tutto il Palacalafiore. So che non sarà facile, ma Reggio Calabria merita questo e molto di più. Contiamo sul vostro sostegno per una stagione ancora più ricca di soddisfazioni“.

Laganà ha sottolineato l’importanza della continuità in squadra, dello “zoccolo duro”, ricordando di essere uno dei tre giocatori rimasti dal primo anno in B insieme a Antonio Polimeni e al libero Massimiliano Lopetrone. “Il livello della A3 si è alzato notevolmente – ha ammesso – ma noi non ci tireremo indietro. Sono particolarmente felice per la riconferma di Max, che è cresciuto tantissimo e merita questa opportunità“.

Un ringraziamento speciale è andato all’allenatore Antonio Polimeni, con cui condivide un percorso durato ben otto anni: “È la dimostrazione di una fiducia e stima reciproche che vanno oltre il semplice rapporto di lavoro“.

Sui nuovi arrivi, Laganà ha mostrato entusiasmo: “Conosco alcuni dei giocatori che stanno per arrivare e sono sicuro che daranno un grande contributo. Ciaramita è un centrale di qualità, lo abbiamo affrontato al primo anno in B, mentre Parrini è un giovane con tanta voglia di imparare. Sono proprio il tipo di giocatori di cui abbiamo bisogno“.

Il capitano ha poi lodato il lavoro della società nell’ampliare il movimento pallavolistico reggino, con l’ingresso nel settore femminile e la partecipazione ai tornei giovanili nazionali. “Antonio Polimeni, Marco Martino e tutto lo staff stanno facendo un lavoro eccezionale. Reggio ha tutte le potenzialità per diventare una vera città della pallavolo, e i tifosi lo stanno dimostrando con il loro affetto“.

“Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura – ha concluso Laganà – con l’obiettivo di regalare altre emozioni ai nostri fantastici tifosi“.