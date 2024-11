A Reggio Calabria il seminario “Smart sustainable innovation” sui temi dell’innovazione urbana e della città digitale per le smart cities

Dopo la prima edizione del sett.2013, fondativa sui temi della programmazione comunitaria europea e dell’innovazione diretta allo sviluppo sostenibile locale dei territori del Sud per il protagonismo delle giovani generazioni, il Lab.Pensando Meridiano insieme all’Associazione Giovani Industriali di Reggio Calabria e con il partenariato scientifico del centro interuniversitario ABITALab, propone due giornate di seminario denominato SSI + [C] [D] smart sustainable innovation + Civic Data, sui temi contemporanei dell’innovazione urbana e dello città digitale per le smart cities metropolitane.

Il seminario si apre ancora alle giovani generazioni di professionisti, innovatori e cittadini interessati ad informarsi e formarsi sui temi, secondo le più correnti strategie e tattiche riferite ai territori resilienti, alla città intelligente e collettiva, allo sviluppo sostenibile metropolitano, ai FuturLab, all’agenda digitale ed agli open data a servizio dell’e-government, all’innovazione urbana che coinvolge il capitale umano e sociale, allo sharing community, ai servizi collaborativi dello sharing economy.

Ma è anche un laboratorio urbano di innovazione che per due giorni si auto informa ed informa verificando scenari e focus di interesse direttamente con proposte di idee e progetti sulla programmazione operativa nazionale e con riferimenti alla regionale, per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria.

Il seminario di terrà in due giornate, 16-17 gennaio 2015 c/o le aule dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Salone Confindustria RC e prevede la relazione di esperti sui temi e forme laboratoriali di partecipazione degli iscritti. La presentazione del lavoro del Lab condotto nella seconda giornata sarà pubblica (aperta alla cittadinanza interessata).

CALL per ISCRIZIONI (entro e non oltre 10.01.2015)

Il seminario è aperto a giovani under 35 provenienti dalle regioni del Sud, che svolgono attività di studio (laureandi e/o laureati) o di interesse in ambiti: architettura, territorio e città; scienze sociali e della formazione; economia; ingegneria; giurisprudenza.Si rilascia l’attestato di frequenza al seminario diretto dai soggetti promotori; per gli studenti di architettura si richiederà la convalida dei crediti formativi secondo quanto previsto dal regolamento.

°° Responsabili scientifici: Consuelo Nava e Angelo Marra°° Segreteria tecnica: Valentina Palco (348_2890190),Carmela D’Agostino, Andrea Procopio (334_2661650)

°° per maggiori info, consultare la pagina FB : https://www.facebook.com/events/343681685825599/?source=1

*** di seguito programma e link per download della scheda di iscrzione da inviare a: pensandomeridianorc@gmail.com

link scheda iscrizione: https://drive.google.com/open?id=0Bx6lWPIPMQSNQk52WDMtWXFCaE0&authuser=0