A Reggio Calabria la prima edizione dell’Old Star Game

Sarà la città di Reggio Calabria ad ospitare la prima edizione dell’Old Star Game il prossimo 10 Gennaio alle ore 18 al Palacalafiore.

I protagonisti della storia neroarancio scenderanno in campo per sfidare i Campioni del Mondo della Nazionale Italiana Basket Master in una partita amichevole.

Al Palazzetto è prevista la presenza di atleti che hanno fatto la storia neroarancio: Santoro, Attruia, Lamma, Avenia, Sconochini, Tolotti, Spangaro, Laganà, Li Vecchi, Giuliani ed altri che saranno annunciati successivamente. Per la Nazionale hanno dato adesione coach Alberto Bucci, Brunamonti, Riva, Morandotti, Carera, Sbarra, Solfrini, Ponzoni e tanti altri ancora.

L’incasso della manifestazione, sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus presieduta da Santo Versace.

Nel corso della serata, i protagonisti ( ex atleti, allenatori e figure dirigenziali) saranno intervistati e premiati da personaggi illustri ed autorità locali.

Il pubblico presente avrà modo di poter riabbracciare gli indimenticabili protagonisti della Viola e ripercorrere le magie ed i successi attraverso immagini e filmati storici che hanno caratterizzato la storia di Reggio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Uniti per un Sorriso” presieduta da Ale Nava ed ha ricevuto il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, dell’amministrazione Provinciale di Reggio e del Comune di Reggio Calabria.

“Mi riempie di gioia organizzare un appuntamento così importante, da anni ci lavoro quotidianamente – ha evidenziato Ale Nava, ideatore ed organizzatore dell’Old Star Game. Ho voluto fortemente che questa iniziativa partisse dalla città dove sono nato ed ho coinvolto nel progetto tutte le istituzioni locali, associazioni, scuole e società sportive della Regione, affinché i tifosi possano vivere una grande giornata di sport , spettacolo e solidarietà”.

Clinic

Il giorno della partita, al mattino ci sarà un Clinic dedicato a gli aspiranti allenatori ed istruttori di minibasket.

Hall of fame neroarancio.

Saranno i tifosi che stabiliranno con una votazione chi entrerà a far parte della Viola Hall of fame.

Half time

Durante l’intervallo della partita, ci sarà una gara di tiro ” OSG 3 point shoot contest”. Si sfideranno i tiratori più affermati delle due squadre, vincerà chi totalizzerà più punti.

Museo

All’interno del PalaCalafiore presso uno stand, farà tappa il Museo Itinerante di Antonello Cobianchi. Saranno esposti al pubblico cimeli di ogni genere: maglie storiche, foto, coppe, oggetti d’arte, ricordi che sono entrati nel cuore di generazioni di tifosi.

Prezzi

Ci sarà la formula (7+3) Per tutti gli studenti e minori di 18 anni il prezzo ridotto è di 3 euro in tutti i settori. Per gli adulti è 7 euro. Con 10 euro ogni genitore potrà fare ingresso insieme ai proprio figlio/a. Per i più

nostalgici sarà riservato il parterre centrale lato panchine al prezzo di 10 euro (adulti). A breve avvieremo anche un servizio pre-vendita on line.