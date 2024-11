Coffee Take Away Order Online Delivery Menu Concept

A Reggio Calabria nasce Flashfood, la nuova start up di food delivery che fornisce un servizio innovativo per la consegna a domicilio.

Attraverso il sito flashfood.it o le relative app (IOS, Android e WP) è possibile non soltanto ordinare la cena ma anche prenotare un tavolo nel locale che si preferisce, rimanendo comodi a casa propria e con l’unica fatica richiesta da un click.

I fattorini di Flashfood provvederanno a ritirare l’ordine e a consegnarlo nel più breve tempo possibile a casa del cliente il quale potrà anche stabilire l’orario per lui più consono.

Il cliente potrà così confermare le proprie abitudini e i propri gusti optando per il suo locale prediletto oppure rompere gli schemi virando per un locale da lui prima non conosciuto.

Flashfood espone i menù completi di ogni locale di ristorazione affiliato che attualmente sono circa 40 ma anche in costante crescita.

Sarà presto possibile ordinare la spesa presso i supermercati andando così incontro a chi per qualsiasi ragione non può recarsi personalmente.

Al momento il servizio è disponibile solo sul territorio di Reggio Centro dalle ore 12:30 alle ore 14:30 a pranzo e dalle 20:00 alle 23:00 a cena e si prepara ad espandersi verso altre città.

I locali di ristorazione affiliati tra pizzerie, ristoranti, paninoteche, bar, pasticcerie e altro ancora:

B’Art, La Luna Ribelle, Fratelli La Bufala, Snooty Fox, Il Greco, Pepy’s, Rio Bar, Sottozero, Lievito, Lo Sfizietto, Fashion Pizza, Serranò Caffè, La Dolce Sosta, Sireneuse, Circolo Nautico, All’anima Ru Pollu, Pizza New, Bar Fragomeni, Zanzibar, Il Cantiere, 3 e Mezzo, MyaD1, Manami Sushi & Wine, Rodri’s Pizza, Ragù Spaghetti e polpette, Porcino & Ligato, Take Away Service, Yogù, Pizza E Core, Nice Wok, Bar London, Un Dolce per Tutti, Il Patriota, Gelateria Cesare, Napoli & Napoli, Bar Arcobaleno.