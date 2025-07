Esperienze, emozioni e sogni della Generazione Z in un docufilm girato a Reggio – VIDEO

Come siamo noi giovani? Chi siamo? Siamo una moltitudine di domande e siamo le risposte che non avete. Siamo occhi che cercano e siamo sguardi che svelano. Siamo vicoli stretti e svolte inattese. Questo è un tratto di strada dentro le nostre storie. Venite…

Si apre così Visibili al cuore – il documentario voluto dal Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari ETS di Reggio Calabria e diretto e realizzato dal regista reggino Antonio Melasi – con un invito a mettersi in cammino alla scoperta di una piccola preziosa parte degli infiniti universi umani che chiamiamo Generazione Z.

Il progetto “Scatti di Valore” e il documentario

Il documentario – spiega la presidente del Csv reggino Orsola Foti – è uno dei risultati della XIV edizione di Scatti di Valore, il format di promozione del volontariato giovanile realizzato annualmente in collaborazione con diverse associazioni di volontariato e scuole secondarie di secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e quest’anno attuato anche in convenzione con la Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare, nell’ambito del progetto Sportello Ascolto Giovani.

Un format pensato per contribuire alla costruzione di comunità territoriali educanti e coinvolgenti, in cui le ragazze e i ragazzi possano vivere esperienze umane e sociali significative, al fianco di adulti di riferimento (volontari, docenti, operatori sociali), sperimentando forme di collaborazione orizzontale, unendo energie e mettendo in sinergia tempo, risorse e passione intorno al bene comune.

Uno sguardo autentico sulla Generazione Z

Un’attività che il CSV mette in campo con una postura di ascolto e valorizzazione dei giovani, promuovendo opportunità di espressione e partecipazione che contribuiscono a scardinare stereotipi e false etichette con cui viene frettolosamente catalogata la Generazione Z.

Da questo desiderio di rappresentazione autentica e plurale, in questo scenario e con questo spirito, nasce il documentario Visibili al cuore, che già nel titolo contiene una rivoluzione dello sguardo. È frutto di un lavoro di ascolto e facilitazione durato mesi, realizzato dal regista e dallo staff del CSV attraverso numerosi incontri con oltre trenta adolescenti, con decine di ore di riprese e interviste sul campo, gestite con un approccio dialogico e maieutico.

Un capitale umano che commuove, una voce narrante che cuce tra loro esperienze, opinioni, paure, sogni e visioni.

Uno specchio come metafora di ricerca e riflessione.

Una narrazione intima e profonda, tra impegno nel volontariato e mondo interiore giovanile.

Dove e quando vederlo

Il documentario – della durata di 23 minuti – è disponibile da oggi sul canale YouTube del CSV dei Due Mari.

Girato tra febbraio e maggio 2025, con riprese e interviste itineranti in diversi comuni del territorio metropolitano (Reggio Calabria, Bova Marina, Lazzaro, Melito di Porto Salvo, Polistena), il film si svolge nei luoghi del volontariato, a scuola, in piazza, al parco, alla stazione e tra le colonne dell’installazione Opera di Edoardo Tresoldi, sul Lungomare Falcomatà, dove Visibili al cuore inizia e si conclude, in un abbraccio tra sguardo e anima.

“Restituire voce ai giovani è oggi un atto politico e sociale. Questo documentario ne è la prova”, ha commentato il team del progetto.