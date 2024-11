A Reggio Calabria un workshop con il famoso fashion photographer Tommy Napolitano

di Laura Maria Tavella– Se amate la fotografia, Tommy Napolitano è uno di quei nomi da ricordare bene, quando cercate ispirazione da un fotografo di talento.

Il fashion photographer dalla firma riconoscibilissima si è formato professionalmente a Londra, città in cui si è perfezionato e appassionato al mondo del beauty.

Il workshop di fotografia del 12 e 13 Marzo a Chianalea ,insomma, sarà un’occasione da non perdere, per tutti i fotoamatori e fotografi professionisti, per conoscere da vicino un fotografo del settore fashion & beauty della portata di Napolitano.

Obiettivo del workshop sarà dimostrare che, anche in un territorio dalle risorse limitate, come il nostro, è possibile trarre scatti degni di copertina, utilizzando attrezzature “low budget” e le sole ambientazioni della nostra terra.

La seconda giornata della due giorni di full immersion, invece, sarà dedicata al fotoritocco in Photoshop: tecniche e accorgimenti per trasformare un bello scatto in un’immagine di impatto.

Assieme al fotografo di fama internazionale, anche il make-up artist Dario Caminiti e il parrucchiere Giovanni del Salone SestoSenso.

