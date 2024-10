A Reggio conferenza su “Il fumetto italiano nella frontiera americana”

Giovedì 23 maggio alle 17.00, nella sala „Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale „De Nava” di Reggio Calabria, si terrà un incontro, organizzato dal Circolo Culturale „L’Agorà”, che andrà a descrivere la rete sentieristica degli scenari ambientali degli eroi di china.

Sarà un’occasione per immergersi nei vari scenari, caratterizzati da diversi gradi di difficoltà, adatti sia agli appassionati della letteratura fumettistica che a coloro che vogliono andare alla scoperta dei paesaggi, panorami e scorci mozzafiato del vasto e variegato territorio americano.

Sarà un itinerario alquanto articolato che percorrerà un ampio panorama dell’ambiente che caratterizza gli scenari, alquanto suggestivi dei canion, degli sperduti e desertici paesaggi del selvaggio West, del Monument Valley, quartier generale delle tribù indiane dei Navajo, della vasta area perimetrale posta nel quadrilatero tra Arizona, Utah, Colorado e New Mexico, dove sono ambientate le avventure di Tex Willer e dei suoi pards, ma anche del piccolo Ranger.

Altra tappa riguarderà la fitta e fantastica foresta di Darkwood, ubicata nel nord est degli Stati Uniti d’America, dove vive Zagor con il fedele compagno di avventure Cico, che idealmente confina con la zona dei Grandi Laghi canadesi, dove altri trappers celebrano le loro gesta eroiche come il Comandante Mark,Capitan Miki, Blek Macigno, insieme a molti altri personaggi che convivono tali storie che hanno fatto sognare diverse generazioni di ragazzi.

Il punto di partenza di tale trekking avrà luogo presso la sala „Spanò Bolani” della Biblioteca Comunale „De Nava” di Reggio Calabria, giovedì 23 maggio (ore 17:00), non vi è quota di escursione, in quanto gratuita e tale appuntamento è adatto ai bambini al di sopra degli 8 anni ed agli adulti con un minimo di immaginazione per poter assistere al percorso relativo a „Il fumetto italiano nella frontiera americana” a cura di Antonino Megali (socio del sodalizio organizzatore).