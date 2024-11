Un nuovo debutto per la produzione di SpazioTeatro: il quarto appuntamento della rassegna teatrale “La casa dei racconti”: sabato 20 febbraio alle 21.00 (con replica domenica pomeriggio alle 18.00 e lunedì sera alle 20.30) proporrà “UN ALTRO METRO ANCORA – Ballata sul bordo della vita”.

Scritto da Katia Colica e interpretato e diretto da Gaetano Tramontana, lo spettacolo è una costruzione tutta interna alla carne e alla mente del protagonista che intraprende un doppio cammino: quello attraverso un campo minato e contemporaneamente attraverso la propria storia personale. Sul finire del secondo conflitto mondiale si trova a condurre un gruppo di sfollati attraverso un campo minato. Si offre quindi volontario per andare avanti e saggiare il terreno, calpestando per primo una terra che può farlo saltare in aria ad ogni passo, pur di aiutare gli altri a tornare a casa e a riprendersi la loro vita.

Disertore e per sua stessa ammissione poco coraggioso, non ha nessuno da cui tornare e si sente già frammentato da un passato di guerra.

Durante questo percorso ripercorriamo con lui la sua vita, le sue aspettative deluse, i suoi fallimenti, tutti raccontati in tono lieve e sereno, non raramente ironico.

Anche per il quarto appuntamento, in contemporanea con gli spettacoli della rassegna, torna “Linee d’Entrata – esposizioni fotografiche in parallelo”, che accompagna ogni spettacolo il progetto di fotografi. Venerdì 19 alle 18.00 l’inaugurazione di “I mostri al di là del mare”: dai suoi tanti viaggi in Africa, Simonetta Neri offre una selezione di ritratti, di sguardi…. al di là del mare.

Sala SpazioTeatro

sabato 20 febbraio 2016, ore 21.00

domenica 21 febbraio 2016 ore 18.00

lunedì 22 febbraio ore 20.30

ingresso posto unico € 10,00

si consiglia di prenotare al 339.3223262

mail: info@spazioteatro.net