A Spazioteatro il nuovissimo spettacolo di Scena Verticale: giovedi’ 17 e venerdi’ 18 al laboratorio unirc di via Roma.

Sarà il nuovissimo spettacolo fresco di debutto della Compagnia Scena Verticale di Castrovillari, la realtà teatrale più importante della nostra regione, a chiudere la stagione di SpazioTeatro con VA PENSIERO CHE IO ANCORA TI COPRO LE SPALLE, di scena al Laboratorio Culturale Unirc di Via Roma il 17 e il 18 aprile alle 21.00.Con “Va pensiero…” SpazioTeatro intendeva inaugurare a dicembre la sala del Laboratorio Culturale concessa dall’Università Mediterranea, ma per la scarsa agibilità dei locali lo spettacolo fu rinviato; arriva adesso dopo il bel debutto al Teatro Morelli di Cosenza che lo ha consacrato come esempio di rinascita del teatro canzone lanciato da Giorgio Gaber.In scena due individui: uno – il protagonista Dario De Luca – parla e canta; l’altro – il musicista Paolo Chiaia – canta e suona. Senza volerlo, con le loro cronache così profondamente e tragicamente comiche, inventano una morale che tende a farsi voce di una collettività, evidenziando bisogni e desideri di una società oramai in mutande e oltretutto sporche.Raccontano di un paese fondato sul reality, di una società che comunica solo tramite social network, di individui che hanno rapporti virtuali.Si ride a denti stretti per esorcizzare la mancanza di lavoro, il precariato, una sinistra che non c’è più, gli assurdi modelli della tv, l’incapacità di comunicare se non attraverso gli emoticon nella chat di Whatsapp.Uno spettacolo fresco, divertente e riflessivo insieme, che se non ci riconcilia con la realtà di tutti i giorni, ci riconcilia certamente con il teatro, le sue immagini e le sue parole. Scena VerticaleVA PENSIERO CHE IO ANCORA TI COPRO LE SPALLEdi Giuseppe Vincenzicon Dario De Luca e Paolo Chiaiaregia Dario De Lucagiovedì 17, venerdì 18 aprile, ore 21.00presso il Laboratorio Culturale UNIRCViale Roma angolo Via De Lorenzo, Reggio Calabriaingressi: intero € 12,00 / giovani under 25 € 6,50Coupon 8 ingressi – € 70,00Coupon 5 ingressi – € 48,00Coupon 8 ingressi under 25 – € 40,00info e prenotazioni: 339.3223262info@spazioteatro.net