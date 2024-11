A Spazioteatro tornano i Burattini: Sabato 22 “Pulginella” del Teatro del Sangro

Terzo appuntamento con la rassegna SPAZIO TEATRO RAGAZZI: Il “teatro per giovani spettatori” organizzata da SpazioTeatro presso la Sala di Via S.Paolo. Sabato 22 novembre 2014, in doppia replica alle ore 16.30 e alle ore 18.30 torna il teatro di burattini che tanto successo ha riscosso al debutto della rassegna.Questa volta ad esibirsi è il Teatro del Sangro con un suo storico spettacolo per bambini: PULGINELLA, le avventure del cugino abruzzese del Pulcinella classico napoletano: un eroe semplice ma dotato di una furbizia eccezionale e capace di risolvere i più disparati problemi, ovviamente in “salsa” abruzzese.Uno spettacolo gioioso e divertente, in cui Rossella Gesini dimostra grande eclettismo e capacità nel tessere tutti i fili della storia.Dal 2008 Rossella Gesini mette a frutto l’arte del teatro delle guarattelle (burattini a guanto) appresa da Gaspare Nasuto, giovane maestro guarattellaro napoletano conosciuto in tutto il mondo; l’arte delle guarattelle deve la sua vitalità alla capacità dei burattinai di coniugare memoria e attualità in un rapporto molto attento col pubblico. Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail a info@spazioteatro.net. Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net click