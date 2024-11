A Treviso la mostra prodotta dall’azienda reggina Bluocean

Grande partecipazione e interesse ha registrato l’inaugurazione presso gli spazi espositivi del Parco Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, della “prima” in Italia della mostra, ideata e prodotta da Bluocean, “Italia on the Road. Quando il viaggio diventa fotografia”.

L’evento, si è aperto con una cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente della Provincia di Treviso Leonardo Muraro, dell’Assessore Gianluigi Contarin, del Presidente e del consigliere di Spazio Paraggi Nicoletta Dell’Aira e Francesco Schirato, della fotografa Moria De Zen e dell’amministratore unico di Bluocean Francesco Scarpino. Presenti anche i Dirigenti della Provincia di Treviso, Settore cultura e Settore Archivio, cui fa riferimento il FAST di Treviso (foto archivio storico trevigiano).

Un benvenuto “fattivo” quello delle autorità trevigiane, ribadito nell’intervento dell’assessore Gianluigi Contarin che ha ringraziato Bluocean “per l’offerta culturale altamente qualificata e per aver coinvolto il pubblico trevigiano in un viaggio dalle forti emozioni”. Il Presidente di Spazio Paraggi nel presentare il taglio editoriale della rassegna Tracce. Stili e generi del linguaggio fotografico, evidenzia il pregio artistico della mostra sottolineando la puntuale presenza di Bluocean durante tutto il procedimento organizzativo e allestitivo. Ulteriori apprezzamenti sono stati espressi da Francesco Schirato e Moria De Zen sulla qualità delle opere fotografiche.

Ha concluso i lavori l’amministratore unico di Bluocean Francesco Scarpino che ha sottolineato “l’importanza di produrre eventi di alta cultura, gli unici in grado di suscitare emozioni e sentimenti di condivisione; l’arte è il modo più efficace per unire il Paese”.

L’evento Trevigiano è il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgeranno diverse città italiane. Dal Bluocean’s workshop – percorso didattico e creativo patrocinato da National Geographic Italia e diretto dai maestri della fotografi a contemporanea – sono nate opere fotografiche che coinvolgono il visitatore in un itinerario dalle forti suggestioni. La collezione documenta le sfumature del Bel Paese con un approccio privo di retorica e stereotipi.

Occhi esperti e punti di vista insoliti e differenti, invitano a rivolgere lo sguardo alla scoperta delle unicità del territorio italiano. Dalle Dolomiti all’Etna, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Sfumature inedite di terre e popoli antichi, fieri di una cultura millenaria.

Oltre ad essere un viaggio attraverso insolite locations, personaggi e situazioni caratterizzanti il Paese, “Italia on the road. Quando il viaggio diventa fotografia” si presenta come un originale manifesto artistico specchio delle variegate sensibilità degli autori.