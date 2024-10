Abbracciare gli alberi della Sila per guarire dai malesseri

La silvoterapia è un metodo curativo che consiste nel toccare e abbracciare gli alberi, o anche solo praticare sport immersi nel verde.

Le proprietà vibrazionali degli alberi procurano un benessere capace di risolvere numerose patologie e disturbi e di influenzare positivamente l’umore. Da questa idea nasce il Workshop di Bioenergetica che il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza presso i Giganti della Sila in località Croce di Magara a Spezzano della Sila in provincia di Cosenza per la serata di sabato 31 agosto.