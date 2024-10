Orazio Atelier presenta ‘Metamorfosi’, la collezione sposa 2022 di Elisabetta Polignano

Un tour da Nord a Sud dello Stivale per presentare le novità della nuova collezione sposa 2022, è quello organizzato da Elisabetta Polignano in occasione dell’Italy Tour 2021.

Per la sesta tappa, la stilista che dà vita a sofisticati abiti 100% made in Italy, ha scelto la provincia di Reggio Calabria e, più nel dettaglio, Orazio Atelier.

Elisabetta Polignano presenta la collezione sposa 2022

Sono in tutto otto le città italiane coinvolte nel progetto che porta la firma di Geri Natale, developer e business strategist del mondo dell’haute couture bridal e wedding, a supporto della new collection.

Metamorfosi

Metamorfosi è il nome scelto per raffigurare il cambiamento e la rinascita di un settore che, con il passare delle stagioni, si apre sempre più al concetto di eco-sostenibilità. Come? Grazie all’utilizzo di tessuti naturali come juta, canapa, lino e cotone organico. Saranno proprio questi dettagli a rappresentare il fil rouge di tutti gli abiti di alta sartoria di Elisabetta Polignano.

Per presentare la nuova collezione al pubblico reggino e, più in generale, dello Stretto, la designer ha scelto Orazio Atelier come Partner dell’evento che si si svolgerà nella splendida cornice di Imperial Rooms, Wedding & Banqueting, a Saline Joniche, domenica 7 novembre 2021 alle ore 18.30.

Il fashion show e la partnership con Orazio Atelier

Un appuntamento ricco di emozioni tra alta moda ed intrattenimento, presentato dalla brillante Alessandra Giulivo, giornalista, conduttrice e Presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer.

“Siamo onorati di essere stati scelti come Partner di questo entusiasmante progetto – ha raccontato Francesco Foti di Orazio Atelier -. L’evento rappresenta un’occasione unica per creare nuove sinergie con i partner coinvolti, con l’intento di unire le eccellenze italiane del settore e creare un sodalizio unico, importante e ancor più forte in questo periodo storico. Il nostro Made in Italy è motivo di vanto e di orgoglio”.

Due ospiti d’eccezione

A rendere ancora più magica la serata, sarà la partecipazione della wedding planner Paola Canale, Consulente di Galateo Aziendale, Wedding Coach, responsabile per la Calabria dell’Accademia Etiquette Italy. Presenti anche due grandi ospiti d’eccezione:

Alma Manera – performer poliedrica dal percorso artistico ricco e variegato, definita dalla critica “La Regina del liric-pop” per il suo registro lirico ma anche musical, pop-jazz;

– performer poliedrica dal percorso artistico ricco e variegato, definita dalla critica “La Regina del liric-pop” per il suo registro lirico ma anche musical, pop-jazz; Giuseppe Fata definito “Il genio dell’arte sulla testa” per le sue Head Sculpture che hanno calcato le più prestigiose passerelle internazionali e che potranno essere ammirate domenica 7 novembre in occasione del défilé di Elisabetta Polignano.

Partner dell’evento Imperial, straordinaria location immersa in un panorama spettacolare, con un’incredibile vista sul mare e sull’Etna, Ilaria Epifanio Flower Design e Flower Tutor per l’Accademia della Wedding Planner ed Event Creator Cira Lombardo, Dario Caminiti, make-up artist, truccatore e visagista, ha lavorato per grandi palchi internazionali, Francesco Cogliandro, sempre al passo con le nuove mode e i trend dei più famosi acconciatori al mondo, Photo4-U di Pasquale Minniti, fotografo di fama internazionale e pluripremiato per i suoi servizi fotografici di matrimoni in tutto il mondo.

Come partecipare

Sarà possibile seguire il fashion show in diretta streaming sugli account social Facebook ed Instagram di Orazio Atelier.

Ingresso gratuito su invito, per partecipare è necessario registrarsi accedendo al sito: www.orazioatelier.eu