Accessori a impatto zero nella collezione ‘Gracy’s Jewels’

di Fabiana Tripodi – Sapete cos’è l’Handmade? In italiano viene tradotto “ciò che viene fatto a mano”, e che in Italia viene altamente sottovalutato!Sono prodotti ricercati e unici in cui è racchiusa passione e originalità; è anche qualcosa di inimitabile, in quanto ogni creazione non verrà mai uguale alla precedente. Inoltre l’Handmade garantisce l’impatto minimo o pari a zero sull’ambiente, a differenza della produzione industriale. Infine può essere personalizzato. Questo non avviene, ovviamente, per gli acquisti fatti in serie.Tutto ciò è ben rappresentato dalla collezione che vogliamo presentarvi : Gracy’ Jewels, realizzata con tanto amore e cura da una ragazza reggina di 22 anni, Graziella Oliverio.E’ anche questa la differenza rispetto agli accessori che andiamo a comprare nei centri commerciali : dietro a questi oggetti c’è una persona che sta attenta al dettaglio e che mette il suo nome e la sua faccia in quello che fa.Il progetto è nato in modo casuale, grazie alla sperimentazione fatta con oggetti, trovati semplicemente in casa, e da lì si è aperto un mondo, una varietà di accessori diversi, modelli e una varietà di colori che è difficile non trovare qualcosa che ti piaccia! Nei suoi progetti futuri c’è una Beachwear Collection, quindi siamo sicuri che la rivedremo presto.Intanto per vedere tutto lo Street-Style Shot realizzato per la sua collezione visitate il blog www.mode0n.blogspot.it