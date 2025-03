Riqualificazione Le Vele di Archi, il gruppo RED: ‘La risposta per l’integrazione razionale’

I consiglieri comunali Red: "Obiettivo trasformare una struttura abbandonata in un centro socio-culturale multietnico destinato ai migranti regolari"

«Nei mesi scorsi abbiamo approvato in Settima Commissione la mozione “Accoglienza sicura” nella quale chiedevamo un impegno specifico affinché i luoghi di sport e socialità non venissero destinati all’accoglienza, ritenendo necessario e urgente individuare le risorse necessarie e i luoghi adatti per politiche di integrazione razionali e sostenibili».

Ad affermarlo in una nota stampa sono i consiglieri comunali del Gruppo Red, Filippo Burrone, Carmelo Versace e Antonino Castorina.

Il progetto di riqualificazione de “Le Vele”

«A seguito di questo nostro impegno – hanno evidenziato i consiglieri – e grazie alla sensibilità mostrata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, con delibera di Giunta, è stato rifinanziato per 2,4 milioni di euro il progetto di riqualificazione de “Le Vele”, immobile comunale di via Lupardini, nel quartiere Archi. L’obiettivo che ci siamo dati è trasformare una struttura abbandonata in un centro socio-culturale multietnico destinato ai migranti regolari».

Integrazione e inclusione sociale: un piano nazionale di recupero

L’intervento finanziato dal Programma Operativo Legalità PON 2014-2020 rientra in un piano nazionale volto a recuperare beni pubblici, anche confiscati alla criminalità, per progetti di inclusione sociale. Questo progetto si aggiunge al progetto sportivo pensato e in esecuzione presso l’ex Fiera di Pentimele, agli interventi fatti sulla Collina di Pentimele, e alle innumerevoli risorse e progettualità che hanno riguardato e interessato questo popoloso quartiere.