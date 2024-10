Accoltellata dal fidanzato, De Lorenzo: ‘Una piaga senza confini di razza ed età’

Ancora violenza sulle donne, una piaga che non ha confini di razza e di età. Ancora un altro episodio recente di violenza; mi riferisco agli ultimi fatti di cronaca: la ragazza ferita gravemente con 14 fendenti che l’hanno lasciata a terra da chi “diceva di amarla”. L’ennesima storia di violenza, di una tristezza infinita, che riapre una ferita, ahimè, che non si rimargina, sempre attuale, malgrado viviamo in un’epoca considerata civilizzata; un fenomeno che sta raggiungendo dimensioni barbariche.

Tali episodi, continui e ripetitivi, aprono ad una profonda riflessione sull’incapacità di alcuni uomini di vivere il rapporto con la propria donna, semplicemente, “alla pari”, senza frustrazioni, nel rispetto dell’altro; senza che questa venga considerata un oggetto di proprietà. Bisogna pertanto agire con estrema urgenza attuando “una rivoluzione culturale” che parta dal basso, dalle scuole dell’infanzia, per dire no alla violenza sulle donne.

Mi sento di dover condividere questo tragico fenomeno, che interessa tutti noi, con i candidati e le candidate di tutti gli schieramenti politici, esortandoli a esprimersi con forza e piena solidarietà nei confronti delle donne, manifestando apertamente la loro contrarietà alla violenza di genere.

Fonte: Rita De Lorenzo, capolista e unica donna candidata nella lista Tesoro Calabria circoscrizione sud con Carlo Tansi Presidente.