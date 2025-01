Reggio, accorpamento Preti-Frangipane e Campanella: il M5S chiede interventi urgenti

La riorganizzazione della rete scolastica regionale prevista per il 2025/2026 vedrebbe l’accorpamento di due grandi licei cittadini, il Preti-Frangipane e il T. Campanella. Non si dovrebbe permettere di sopprimere una struttura come il Frangipani, che ha formato tante generazioni artistiche e ha contribuito alla crescita culturale dell’intero territorio, che è il liceo di riferimento nell’ambito della ceramica, della tessitura, della moda, della pittura, dell’architettura e della grafica, e rappresenta una vera e propria culla dell’arte. Possiede al suo interno un museo regolarmente riconosciuto con un patrimonio artistico di notevole valore.

L’appello del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria auspica che il sindaco Metropolitano Falcomatà possa intervenire in deroga convocando un consiglio metropolitano per discutere dell’accorpamento che non sarà accettato positivamente da tantissime famiglie poiché si tratta di grandi licei molto frequentati, quindi è necessario dare una risposta al territorio e alle relative direzioni scolastiche perché non dimentichiamo il dimensionamento scolastico a livello nazionale avviato e recepito dalla Regione Calabria, riduce anche il numero complessivo di autonomie, cioè le direzioni scolastiche autonome. Un vero peccato per due colonne della cultura nel territorio!

Dr.ssa Giovanna Milena Roschetti

Rappresentante Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria