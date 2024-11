Calcio: la Vibonese denuncia insulti, offese e aggressioni. Il comunicato

Il match di recupero tra l’Acireale e la Vibonese è stato vinto dalla compagine siciliana. La società rossoblu, però, denuncia una serie di fatti verificatisi a fine partita:

“È giusto riconoscere la vittoria dell’Acireale Calcio, da sportivi accettiamo sempre il verdetto del campo, ci mancherebbe, anche quando è amaro.

Tuttavia non possiamo e non vogliamo tacere sul comportamento deplorevole di alcuni rappresentanti della società acese, che hanno superato ogni limite con insulti, offese in tono minaccioso e persino aggressioni fisiche nei confronti del nostro Direttore Sportivo Ettore Meli e di altri nostri tesserati nel corso della gara e a fine partita.

Questo è inaccettabile. Questo non è lo sport che amiamo e che vogliamo rappresentare”.