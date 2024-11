Serie D: l’Acireale batte la Vibonese. La nuova classifica

Nella giornata in cui si scendeva in campo per la Coppa Italia Dilettanti, Acireale e Vibonese si sono affrontate per il recupero di quel match non giocato causa maltempo. Una partita ricca di gol ed emozioni con l’Acireale che è riuscito a spuntarla, mentre per i rossoblu è la seconda sconfitta consecutiva.

