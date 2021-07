Reggio - Il Lungomare torna parzialmente balneabile. I dati sulla balneazione

Torna ad essere fruibile (parzialmente) il Lungomare Falcomatà.

Finalmente i dati Arpacal mostrano un parziale miglioramento della qualità delle acque dello Stretto nei pressi del lungomare. A seguito del report degli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, il sindaco Falcomatà ha firmato l'ordinanza che traccia la mappa dei siti in cui la qualità delle acque è considerata adeguata alla balneabilità.

BALNEABILITA' A REGGIO, DIVIETI REVOCATI IN 4 PUNTI

In particolare i posti che tornano ad essere balneabili e che prima erano considerati da 'bollino nero' sono quattro: Gallico Lido Mimmo, Pentimele, Lido Comunale Villa Zerbi e Circolo Velico.

La qualità dell'acqua del primo tratto costiero di Gallico Lido Mimmo è considerata 'buona'. Per gli altri tre siti invece è 'sufficiente'.

Revocato quindi per la stagione balneare 2021 il divieto di balneazione disposto con precedenti ordinanze nr. 33 del 16/4/2014, nr. 28 del 14/4/2017, nr. 40 del 15/6/2018 in questi 4 punti.

REGGIO, TRATTI COSTIERI CON ACQUE 'ECCELLENTI', 'BUONE' E 'SUFFICIENTI'

Di seguito i dati Arpacal dei tratti costieri più noti in città considerati invece buoni e quindi in cui è possibile fare il bagno in tranquillità: